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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 10:05

В Мурманской области создана Управляющая компания «Столица Арктики»

По решению Совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в Мурманске создано дочернее общество – ООО «УК «Столица Арктики», соучредителем которого выступило АО «Корпорация развития Мурманской области».

В управление дочернего общества АО «Корпорация развития Дальнего Востока» передана территория опережающего развития «Столица Арктики», которая была создана постановлением правительства Российской Федерации № 656 от 12.05.2020 года. Будучи единым центром предоставления услуг и сервисов Корпорации развития Дальнего Востока, совместно с региональными органами государственной власти новая управляющая компания будет способствовать оперативному решению вопросов резидентов и потенциальных инвесторов ТОР.

«Управляющая компания «Столица Арктики», которая создана правительством Мурманской области совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока, зарегистрирована с целью сопровождения резидентов первой арктической ТОР. Появление такого института в регионе – это совершенно новый уровень для развития бизнеса с применением всех стандартов работы федерального института поддержки, включая информационные системы, одно окно для инвестора и полный доступ к информации обо всех возможных мерах поддержки бизнеса в Арктике», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока ведёт отбор претендентов на должность директора своего дочернего общества в Мурманской области. Победитель конкурса возглавит организацию, которая обеспечит операционное управление ТОР «Столица Арктики». Специалисты новой управляющей компании будут напрямую взаимодействовать с инвесторами на местах и оказывать полноценную поддержку резидентам ТОР, являясь единым центром предоставления услуг и сервисов корпорации.

До 17 августа специально созданная комиссия отберёт лучших кандидатов и определит финалистов отбора на вакантную должность на основе результатов выполнения практического занятия. Утверждение финального кандидата Комитет по кадрам и вознаграждениям и Совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока проведут до 24 августа.

«Мы расширяем региональную сеть дочерних обществ с тем, чтобы они могли на местах исполнять все полномочия по взаимодействию с действующими резидентами и потенциальными инвесторами и комплексному сопровождению реализации каждого заявленного проекта. Ключевая функция новой, одиннадцатой по счёту, управляющей компании, – это установление единых стандартов деятельности преференциальных режимов на всей территории региона и защита интересов бизнеса. В стадии реализации уже находится масштабный проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений якорного резидента – компании «НОВАТЭК-Мурманск», и в самое ближайшее время количество инвесторов будет увеличено», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

Отметим, что 13 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. В подготовленный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики пакет входят федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ. Пакет принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ. Благодаря принятию пакета законов о системе преференций, российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с единым набором преференций, превосходящим лучшие европейские и азиатские.

Курировать управление новым преференциальным режимом в Арктической зоне РФ Минвостокразвития России поручило АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Приём заявок на получение статуса резидента Арктической зоны стартует с 28 августа. Претендовать на это право смогут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица (индивидуальные предприниматели), планирующие реализацию инвестиционного проекта, либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей.

Для потенциальных резидентов, согласно пакету законов, предусмотрена нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

Резидентам Арктической зоны будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых (степень выработанности запасов не должна превышать 0,01% на 1 января 2021 года), а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности. Законы предусматривают установление ставки НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов. Кроме того, будет упрощен целый ряд административных процедур.

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