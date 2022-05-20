В Мурманской области создано сообщество для активных граждан, интересующихся вопросами управления многоквартирным домом

В Мурманской области создано сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для активных граждан, интересующихся вопросами управления многоквартирным домом. Об этом сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора.

Организатор сообщества – председатель правления товарищества собственников жилья «На Крупской», член общественной организации «Мурманская ассоциация представителей объединений собственников помещений МКД» Ирина Медведева при поддержке министерства.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, цель работы группы – реальная помощь в создании ТСЖ, обмен опытом и взаимопомощь собственникам помещений в МКД Мурманской области.

Подписаться, получить массу полезной информации и задать интересующие вопросы можно по ссылке.