В Мурманской области создают Центр управления регионом

В Мурманской области, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, появится Центр управления регионом. Правительство Мурманской области подписало распоряжение о его создании 24 августа.

Центр управления регионом (ЦУР) – это единый пункт мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Он разместится в Мурманске по адресу улица Софьи Перовской, 5.

«ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы не обратился гражданин с своей проблемой: на «горячую линию» какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал «Наш Север», социальные сети, – его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения. Оно будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен. При помощи этого сервиса мы сможем предотвращать проблемы и не допускать их в будущем. Например, если на основе полученной аналитики мы увидим, что на одном и том же участке дороги все время происходят аварии, будет проведен анализ почему это происходит и выработаны меры на их предотвращение. Или мы будем видеть, что в поликлинике начинает расти очередь на запись к какому-либо специалисту, мы будем иметь возможность среагировать на это», – пояснила куратор проекта первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В Центре управления регионом будут работать специалисты Министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении – выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие.

«Это масштабная задача! Обеспечивать работу Центра будет специализированный аппаратно-программный комплекс «Единая цифровая платформа управления регионом». Он призван агрегировать всю возможную информацию, данные, собранные из доступных ведомственных систем, анализировать их и давать общую социально-экономическую картину по Кольскому Заполярью, включая ЖКХ, транспорт, дороги, образование, медицину и прочее, – отмечает министр цифрового развития Иван Пархоменко. – Доступ к сводной информации будет, в первую очередь, у губернатора и руководителей профильных ведомств, что поможет принимать максимально эффективные управленческие решения и быстро реагировать».

Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации.

Центр управления регионом будет обеспечивать качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам. Это сообщения, которые поступают от северян через различные каналы: портал «Наш Север», социальные сети, а также в интернет-приёмные губернатора, на сайты министерств. Все эти обращения будут консолидироваться на уровне Центра, будет обеспечен централизованный контроль их рассмотрения в строго установленные сроки, вплоть до информирования о наличии просрочки по решению вопроса руководителей области, что позволит повысить качество обработки и реагирования на реальные запросы жителей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, с осени 2019 года в Кольском Заполярье реализуется проект «Умный регион», запущенный по инициативе правительства Мурманской области. В его основу лег проект «Умный город», стандарт которого был утвержден в прошлом году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Внедрению предшествовала глубокая аналитика бизнес-процессов для выбора направлений, сфер жизни региона, наиболее остро нуждающихся в оцифровке. В рамках проекта в Мурманской области уже запущены портал «Наш Север» и обновлен инвестиционный портал с единым личным кабинетом инвестора, ведется разработка туристического гида и информационной системы «Благоустройство».