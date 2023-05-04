В Мурманской области специалисты ФКУ «Ространсмодернизация» продолжают строительство ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна»

На мосту через реку Тулома осуществлён подъём и установка пролётного строения длиной 111,5 метра.

Как пишет t.me/s/fkurtm_official, железнодорожный переход через реку Тулома является самым крупным объектом на линии Выходной – Лавна. Он состоит из 8 пролётных строений общей длиной 882 метра и двух береговых эстакад. Длина всей конструкции составляет 1313 метров.

На данном объекте строителям предстоит монтаж ещё 3 больших и 2-х малых пролётов моста.

В рамках реализации проекта проведена подготовка металлоконструкций для монтажа и сборки, монтаж высокопрочных болтов, отсыпка устоя восточной эстакады, монтаж арматурного каркаса и бетонирование опоры М9.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Проектом предусмотрено строительство ж/д линии, протяженностью 46 км., 11 искусственных сооружений, а также 2 тяговые подстанции.

Строительство инфраструктуры ведётся в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Фото: https://gov-murman.ru