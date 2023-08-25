В Мурманской области специалисты со средним медобразованием прошли аккредитацию по специальности «Скорая и неотложная помощь»

На базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения первичную специализированную аккредитацию по специальности «Скорая и неотложная помощь» прошли 26 специалистов, завершивших освоение дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки.

Во время процедуры аккредитации специалисты в формате компьютерного тестирования подтвердили свои теоретические знания, а также отработали практические навыки в симулированных условиях: выполнение остановки артериального кровотечения с помощью жгута, промывание желудка взрослому пациенту, проведение базовой сердечно-легочной реанимации.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, все аккредитуемые успешно справились с заданиями и допущены для самостоятельного осуществления медицинской деятельности по специальности «Скорая и неотложная помощь».

Фото: https://gov-murman.ru