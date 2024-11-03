В Мурманской области справку об участии в СВО можно получить в МФЦ и на госуслугах

С 1 ноября 2024 года в центрах «Мои документы» Мурманской области и на портале «Госуслуги» можно подать заявление для оформления справки о подтверждении факта участия в специальной военной операции.

«Заявление могут подать сами участники или их родственники – супруги, родители, дети», – пояснила руководитель министерства цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Она отметила, что обратиться за предоставлением услуги можно в любой многофункциональный центр региона без привязки к месту регистрации. При подаче документов через МФЦ при себе необходимо иметь паспорт и номер СНИЛС. Членам семьи необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие родство. Важно, что дети участников СВО, достигшие 14 лет, могут обратиться за документом самостоятельно.

«Справка будет подготовлена в течение четырёх рабочих дней после дня подачи заявления, но в отдельных случаях этот срок может быть увеличен до месяца», – сообщила Елена Семенова.

Оформить справку в электронном виде можно самостоятельно на Едином портале государственных услуг или с помощью специалиста МФЦ в Центрах цифровых компетенций или секторах пользовательского сопровождения отделений.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, представителям, имеющим нотариальную доверенность, родственникам погибших, а также иностранным гражданам за справкой следует обращаться в военные комиссариаты, воинские части или Военно-социальный центр Минобороны России.

Подробнее том, как получить документы из воинской части на погибшего участника СВО, можно узнать в специальном разделе на портале «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/