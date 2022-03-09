В Мурманской области спрос на ИТ-специалистов увеличился почти в 2 раза

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что спрос на специалистов ИТ-сферы значительно вырос за последний год. Количество вакансий увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованными специалистами в ИТ-cфере по итогам первых двух месяцев 2022 года в Мурманской области стали: инженер (70% от общего числа вакансий), специалист службы поддержки (46%), системный администратор (44%), а также программист-разработчик (37%). Предлагаемая заработная плата для данных специалистов составила 72800 руб., 35 тысяч., 50 тысяч и 69200 рублей соответственно.

В ИТ-сфере в Мурманской области средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в данный момент составляет 51200 рублей, оставаясь ниже среднерыночной заработной платы на 13 тысяч рублей. В свою очередь соискатели в ИТ-области региона в своих резюме указывают, что хотят получать заработную плату в пределах 60 тысяч рублей.

Рейтинг «дорогих» вакансий в ИТ-сфере в Мурманской области:

Программист 1С со знанием английского языка, от 113 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/1Ry; Инженер-программист, от 79 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1TK; Программист 1C, от 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1Jo.

Вакансии для ИТ-специалистов без опыта работы в Мурманской области: