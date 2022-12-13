В Мурманской области спрос на машиностроителей вырос в 3 раза

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители Мурманской области.

С начала года российские предприятия, специализирующиеся на тяжёлом машиностроении, открыли более 129 тысяч вакансий – это на 33% больше, чем год назад. На регионы СЗФО приходится порядка 17% или более 22 тысяч вакансий. Из них на мурманский сегмент машиностроительной отрасли приходится порядка 1% (от всего объёма вакансий в сфере по стране) или около 700 предложений о работе. В целом спрос на машиностроителей в Мурманской области за год увеличился в 3 раза.

За год наиболее активными компаниями с точки зрения публикации вакансий в машиностроительной отрасли в СЗФО стали предприятия: «Силовые машины», «Кировский завод», АО «ЗАСЛОН», «Климов», «Радар ММС», «Обуховский завод», «Балтийский завод», НПК «Морсвязьавтоматика», «Diakont», «Красный октябрь», «Звезда, «Sitronics KT», «Гидроприбор», «СтройСервис», «Машиностроительный завод Арсенал», Компания «Кронштадт», «Северный Технопарк», «РОЭЛ Групп», «Локотех-Промсервис», «ТрансМашХолдинг», «Энкорп», «Тихвинский вагоностроительный завод».

Чаще всего работодатели в этом году ищут и предлагают работу рабочему и производственному персоналу. Самые востребованные специалисты на сегодняшний день – слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы.

Диапазон средней предлагаемой зарплаты в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Мурманской области от 69000 до 115000 рублей, по России в целом – 76200 рублей.

По данным опроса работодателей из отрасли «Машиностроение», только 25% из них оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как негативное. Ещё 36% отмечают, что компания стабильна, столько же придерживаются позитивной оценки. Треть работодателей из машиностроительной отрасли сообщили, что приняли увеличить подбор кадров до конца года,14%, наоборот, снижают наем новых людей, еще столько же полностью останавливают. У 36% компаний планы по подбору никак не изменились.

В целом в каждой второй компании (50%) из машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет. О вероятности сокращения персонала говорят в 21% компаний, ещё 25% отметили, что штат не изменится. Что касается заработных плат, то увеличить их до конца года намерены 39% машиностроителей, ещё в 43% изменений не предвидится, а в 11% компаний возможно снижение зарплат.

Топ вакансий в машиностроении, Мурманская область: