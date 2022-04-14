В Мурманской области спрос на специалистов рабочей сферы вырос в 4 раза

Как сообщают эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 1000 новых вакансий для специалистов рабочей сферы, что в 4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число вакансий размещено в Мурманске (61% от всех вакансий), в Апатитах (7%), в Мончегорске (5%).

Рабочие профессии наиболее востребованы в таких отраслях, как металлургия, металлообработка (16% от общего числа вакансий), тяжёлое машиностроение и автомобильный бизнес (по 15%), а также розничная торговля (13%).

Чаще других работу в данной сфере ищут механики (16% от общего числа резюме), разнорабочие (11%), а также кладовщики, машинисты и слесари (по 8%).

Средняя заработная плата для специалистов рабочей сферы составляет 55200, что на 3000 рублей больше, чем среднерыночная зарплата в Мурманской области.

На одну вакансию претендуют 3 соискателя, что говорит о дефиците кандидатов на рабочие места.

Среди соискателей в основном размещают резюме мужчины. При этом каждая десятая местная жительница имеет рабочую специальность и хочет работать в данной сфере. Около половины соискателей (51%) имеют опыт работы более 6 лет. Интересно, что 2% имеют продвинутый уровень владения английским языком.

Актуальные вакансии в Мурманской области для специалистов рабочей сферы:

токарь, https://spb.hh.ru/vacancy/54380008;

матрос, https://spb.hh.ru/vacancy/53938433;

инженер-наладчик по испытаниям, РЗА, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50170604;

автоэлектрик-диагност (грузовые автомобили), от 80 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/52088688;

электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, до 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/52317992;

механик в автосервис, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53697845.



* - данные вакансий по состоянию на 7 апреля 2022 года.