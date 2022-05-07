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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.22 16:00

В Мурманской области спрос на специалистов в сельскохозяйственной сфере вырос в 1,2 раза

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для специалистов сельскохозяйственной сферы в Мурманской области и выяснили, что количество вакансий для данных специалистов выросло в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 100 новых вакансий для специалистов сферы «Сельское хозяйство», что в 1,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшее число вакансий в данной сфере размещено в Мурманске (67% вакансий от общего числа), Ковдоре (8%) и Апатитах (6% вакансий). Самыми востребованными профессиями в данной сфере стали специалист пищевой промышленности (11% от общего количества вакансий), контролер качества (10%), эколог (9%).

Работодатели в Мурманской области в среднем предлагают специалистам сельскохозяйственной сферы зарплату на уровне 50 тысяч рублей. Между тем на такую оплату труда, судя по данным резюме, согласны лишь 21% соискателей-сельскохозяйственников. В свою очередь 18% жителей Мурманской области, ищущие работу в данной сфере, хотят получать больше – около 70 000 рублей.

Наибольшее число резюме в сельскохозяйственной сфере Мурманской области размещают мужчины (81% от общего числа резюме). В основном это люди в возрасте до 36 лет (38%), имеющие высшее образование и начальный уровень владения иностранным языком. В своих резюме 63% соискателей указывают, что имеют опыт работы более 6 лет. Наиболее популярными профессиями, которые указывают в резюме соискатели, ищущие работу в сфере сельского хозяйства, стали инженер-технолог, тракторист-машинист, а также оператор экскаватора-погрузчика.

Актуальные вакансии, связанные с с\х сферой, Мурманская область:

Старший оператор садков передержки (фабрика рыбопереработки), https://spb.hh.ru/vacancy/55018048;

* - данные вакансий по состоянию на 4 мая 2022 года . 

 

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