В Мурманской области спрос на уборщиков, дворников и водителей спецтехники вырос в 1,6 раза

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для работников спецтехники в Мурманской области и выяснили, что количество вакансий для данных специалистов выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым месяцем.

С начала января работодатели Мурманской области разместили более сотни новых вакансий для уборщиков, дворников и водителей спецтехники. Увеличение числа вакансий объясняется сложной дорожной ситуацией, которая возникла из-за плохой уборки снега.

Предлагаемая заработная плата для специалистов данной сферы выросла на 5000 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30 тысяч рублей. Максимальная заработная плата, которую готовы платить работодатели, составляет 70 тысяч рублей.

При этом согласны на среднюю предлагаемую в вакансиях ЖКХ сферы зарплату лишь 30% мурманчан, в противовес им 29% хотят получать больше, а именно от 45 тысяч рублей, 6% ожидают зарплату до 60 тысяч рублей в сфер ЖКХ.

Наибольшее число вакансий размещено в Мурманске (81% от всех вакансий), Апатитах и Кировске (по 4% вакансий в каждом городе).

Актуальные вакансии в сфере ЖКХ в Мурманской области: