В Мурманской области спрос на вахтовиков увеличился на 41%
В настоящее время работодателями Мурманской области открыто более 500 вакансий с вахтовым методом работы, что на 41% больше показателей позапрошлого года.
Как сообщают эксперты hh.ru, наибольшее число вахтовых вакансий открыто прямо сейчас в Мурманске (76% вакансий от общего числа), Ковдоре (7% вакансий), а также Апатитах (4%).
Аналитика вакансий показывает, что активнее всего работодатели ищут вахтовых работников в строительной отрасли (43% предложений от общего числа), в отрасли «Металлургия, металлообработка» (12%) и отрасли тяжелого машиностроения (10% вакансий).
Чаще всего вакансии с вахтовым методом работы можно встретить для таких специалистов, как машинист, разнорабочий, наладчик, грузчик, монтажник, механик, сварщик, слесарь, инженер, конструктор, водитель.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтой в Мурманской области составляет около 110000₽, что на 10000₽ больше прошлогодних данных. Зарплата машинистов за год выросла на 20000₽ (до 140000₽), инженеров более чем на 8000₽ (до 118000₽).
Местным соискателям довольно просто найти работу с вахтовым методом, так на одну вакансию с вахтой в Мурманской области сейчас приходится 4 человека на место, что ниже нормы по рынку труда.
Вакансии с вахтовым методом работы с высокой зарплатой, Мурманская область:
- Слесарь по ремонту спецтехники и грузоподъемных машин, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70427502;
- Старший помощник капитана, от 350 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70134765;
- Машинист бульдозера, до 220 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71156587;
- Фармацевт-провизор, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68254013;
- Инженер ПТО, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70753094.