В Мурманской области спрос на вахтовиков увеличился на 41%

В настоящее время работодателями Мурманской области открыто более 500 вакансий с вахтовым методом работы, что на 41% больше показателей позапрошлого года.

Как сообщают эксперты hh.ru, наибольшее число вахтовых вакансий открыто прямо сейчас в Мурманске (76% вакансий от общего числа), Ковдоре (7% вакансий), а также Апатитах (4%).

Аналитика вакансий показывает, что активнее всего работодатели ищут вахтовых работников в строительной отрасли (43% предложений от общего числа), в отрасли «Металлургия, металлообработка» (12%) и отрасли тяжелого машиностроения (10% вакансий).

Чаще всего вакансии с вахтовым методом работы можно встретить для таких специалистов, как машинист, разнорабочий, наладчик, грузчик, монтажник, механик, сварщик, слесарь, инженер, конструктор, водитель.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтой в Мурманской области составляет около 110000₽, что на 10000₽ больше прошлогодних данных. Зарплата машинистов за год выросла на 20000₽ (до 140000₽), инженеров более чем на 8000₽ (до 118000₽).

Местным соискателям довольно просто найти работу с вахтовым методом, так на одну вакансию с вахтой в Мурманской области сейчас приходится 4 человека на место, что ниже нормы по рынку труда.

Вакансии с вахтовым методом работы с высокой зарплатой, Мурманская область: