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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 12:00

В Мурманской области спрос на водителей растёт второй месяц подряд: +43% новых вакансий за месяц

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, насколько высок спрос на водителей в Мурманской области, есть ли кадровый голод у компаний, а также каким специалистам-транспортникам сегодня предлагают самые высокие зарплаты в области.

Сегодня в Мурманской области открыто более 340 вакансий водителей. В целом за последний месяц спрос на водителей в регионе вырос на 43% по сравнению с началом осени.

«В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей-мурманчан, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами Мурманской области. Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на рынок труда Мурманской области, который и так испытывает достаточно серьёзный дефицит кадров. Для примера, на одну вакансию водителя в Мурманской области сейчас приходится в среднем 2 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в Мурманской области за последний месяц, составила 75000 рублей, что на 5000 рублей больше, чем в октябре. В данном случае местные работодатели повторяют прошлогоднюю практику ИТ-компаний, которые в поиске специалистов сильно повышали доход для кандидатов, «перегревая» с одной стороны рынок и при этом делая работу в отрасли более заманчивой для кандидатов и развивая ее таким образом. 

Топ самых «дорогих» вакансий для водителей в Мурманской области:

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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