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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 12:45

В Мурманской области среднедекадная температура воздуха в ноябре была выше нормы, а вот осадков впало больше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, среднемесячная температура воздуха в ноябре по Мурманской области составила от -2,4 до +1,9°, что выше климатической нормы на 3,6-6,5°. Осадков за месяц выпало от 24 до 107 мм, что на большей части территории составляет 107-243%, на северо-западе области 50-95% нормы.

В начале первой декады ноября Кольский полуостров находился под влиянием восточной части активного глубокого обширного циклона, смещающегося вдоль побережья Норвегии на запад Баренцева моря и очень теплой воздушной массы. В этот период по Мурманской области осадки преобладали в виде дождя, отмечался гололёд, ледяной дождь, температура воздуха днем повышалась до +5+9°.В дальнейшем траектории циклонов проходили с Датского пролива на юг Баренцева моря. В нашем регионе наблюдалась тёплая ветреная погода, временами осадки, в конце декады - снег. Среднедекадная температура воздуха была выше нормы. Осадков на большей части территории выпало больше нормы, местами на севере и в центральных районах области – меньше декадной нормы.

В первой половине второй декады ноября основные траектории смещения циклонов проходили вдали от нашего региона: с Северной Атлантики на Гренландское море. В этот период преобладали небольшие осадки, в ночные часы температура воздуха местами понижалась до -6 -11°, днем температура воздуха составляла от -3 до +3°. Во второй половине декады циклоны смещались вдоль побережья Норвегии на запад Баренцева моря, а также через Скандинавию на Кольский полуостров: осадки выпадали смешанные, интенсивность их увеличилась, местами наблюдалось отложение мокрого снега, сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха. Среднедекадная температура воздуха была значительно выше нормы. Осадков выпало больше нормы, на северо-западе области - меньше декадной нормы.

В третьей декаде ноября (21-26 ноября) основные циклоны смещались с Норвежского моря, а также с Северного моря на север Карелии и далее в юго-восточном направлении. В этот период прошли наиболее интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, наблюдалось отложение мокрого снега. В дальнейшем траектории циклонов проходили с Северной Атлантики в Гренландское море и далее на север Баренцева моря: осадков стало значительно меньше, при прояснениях в ночные часы температура воздуха местами понижалась до -15-19°.Среднедекадная температура воздуха была выше нормы. Осадков в третьей декаде на большей части территории выпало больше нормы, на северо-западе и на крайнем востоке - меньше декадной нормы.

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