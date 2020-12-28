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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 15:00

В Мурманской области среднее время СМС-информирования о результатах теста на COVID-19 – менее 10 часов

Созданная в Мурманской области одной из первых в стране система смс-информирования о результатах тестов на коронавирус позволяет гражданам получать информацию в разы быстрее, чем положено по нормативу, – в среднем через 9,6 часа вместо 48. Такие цифры привёл на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Это позволяет нам гораздо более оперативно, с одной стороны, проинформировать человека о положительном результате. С другой стороны, гораздо более оперативно направить туда патронажную бригаду вместе с лекарствами, то есть приступить к лечению в четыре раза быстрее, чем положено по нормативу», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что всего за сутки в Мурманской области людям, которые проверяются на коронавирус, приходит порядка полутора тысяч смс-сообщений.

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