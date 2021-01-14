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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.21 13:00

В Мурманской области среднемесячная температура воздуха в декабре прошлого года была выше климатической нормы на 2,8-6,6°

Как сообщает Мурманское УГМС, среднемесячная температура воздуха в декабре прошлого года по Мурманской области составила от -2,9 до -8,9°, что выше климатической нормы на 2,8-6,6°. Осадков за месяц выпало от 15 до 49 мм, что на большей части территории составляет 31-88%, на крайнем юге области и в районе г.Апатиты 103-130% нормы.

В первой декаде декабря Кольский полуостров преимущественно находился под влиянием северо-западной периферии антициклона с центром над восточной частью Европейской территории России. В нашем регионе преобладала облачная погода, часто отмечалась оттепель до +1+3°. В ночные часы при прояснениях температура воздуха местами в северной части области и на востоке Ловозерского района понижалась до -13-17°. На юге области часто выпадали смешанные осадки, отмечалось отложение мокрого снега. Среднедекадная температура воздуха была значительно выше нормы. Осадков, в основном, выпало меньше нормы, местами на юге области - больше декадной нормы.

В первой половине второй декады декабря основные траектории циклонов проходили по Баренцеву морю. В нашем регионе наблюдалась преимущественно облачная погода, преобладала температура воздуха от -2 до -11°, местами отмечалась оттепель до +1°. Во второй половине декады на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространился антициклон и на фоне холодной воздушной массы наблюдалось резкое понижение температуры воздуха: в ночные часы до - 17-25° в центральных районах области местами до -25-28°. Осадки выпадали в виде снега, на конец декады высота снега составила 8-32 см. На юге области местами отмечался гололед. Среднедекадная температура воздуха была выше нормы. Осадков на большей части территории выпало больше нормы, местами на севере области - меньше декадной нормы.

В третьей декаде декабря погоду Кольского полуострова определяла, в основном, восточная периферия обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское и Гренландское моря и Западную Европу. В этот период среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 2-6°, в начале декады местами отмечалась оттепель до +1+3°. В средине декады (25-27 декабря и ночью 28 декабря) с распространением на Кольский полуостров гребня антициклона с Карского моря, по Мурманской области наблюдалось понижение температуры воздуха до -25-33°, в центральных районах местами до -35-37°, в районе нп. Верховье р.Лотта до -40,1°. Среднедекадная температура воздуха была, в основном, выше нормы, местами на севере области – незначительно ниже нормы. Осадков, на большей части территории, выпало меньше нормы, местами в центральных и южных районах области - больше декадной нормы.

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