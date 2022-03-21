В Мурманской области среднемесячная температура воздуха в феврале и количество осадков были выше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, среднемесячная температура воздуха в феврале по Мурманской области составила от -5,7 до -10,4°, что выше нормы на 1,9-5,6°. Осадков за месяц выпало от 24 до 73 мм, что составляет 102-309%, местами на северо-западе области 79-95% месячной нормы осадков.

В первой декаде февраля Кольский полуостров находился, в основном, под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. Наиболее активный и глубокий циклон смещался с Северной Атлантики вдоль Норвежского побережья на район о.Шпицберген 3-9 февраля. По Мурманской области циклон вызвал усиление ветра в порывах до 17-22 м/с, сильный снег в южных и центральных районах области, метель. В начале декады в малоградиентном барическом поле температура воздуха в ночные часы местами понижалась до -25-33°. В дальнейшем установился юго-западный перенос воздушных масс: ночью преобладала температура воздуха от -7 до -15°, а днем – от -4 до -11°. Среднедекадная температура воздуха была от -8,0 до -12,4°, что выше нормы на 0,9-4,5°. За декаду осадков выпало от 3,2 до 37,1 мм, что составляет 32-71%, на юго-западе и местами в центральных районах области 106-330% декадной нормы осадков.

Основные траектории циклонов во второй декаде месяца проходили с Северной Атлантики на юг Норвежского моря и в Северное море и далее в северо-восточном направлении на район Кольского полуострова. При прохождении атмосферных фронтов, а в конце декады при выносе снежных «зарядов» с Баренцева моря отмечались обильные осадки. 15 февраля на северо-западе Мурманской области и в г.Мурманске наблюдалось усиление юго-западного, западного ветра в порывах до 25-26 м/с, сильная метель. Несмотря на ветреную с осадками погоду, в первой половине декады в ночные часы температура воздуха местами понижалась до -23-33°. Среднедекадная температура воздуха была от - 4,0 до -9,9°, что выше нормы на 3,3-7,3°. За декаду осадков выпало от 13,5 до 39,5 мм, что составляет 170-550% декадной нормы осадков.

В третьей декаде основные траектории циклонов месяца проходили с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Баренцево море. В первой половине декады Кольский полуостров находился, в основном, в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе: температура воздуха в ночные часы местами понижалась до -15-31°. Во второй половине декады в наш регион стала поступать теплая воздушная масса и температура воздуха в отдельных районах повысилась до +2+5°.Наиболее активный циклон сместился с Норвежского моря на юг Баренцева моря 28 февраля. Активный циклон вызвал резкое кратковременное усиление юго-западного, западного ветра до опасных значений: на севере области в порывах до 25-30 м/с (в г.Мурманске в порывах до 26 м/с), на побережье Мурмана в порывах до 36-42 м/с. Среднедекадная температура воздуха была от - 4,6 до -9,9°, что выше нормы на 2,6-5,3°. За декаду осадков выпало от 1,4 до 13,0 мм, что на большей части составляет 86-260%, местами на юго-востоке области 28-58% декадной нормы осадков.