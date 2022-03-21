26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский торт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 08:45

В Мурманской области среднемесячная температура воздуха в феврале и количество осадков были выше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, среднемесячная температура воздуха в феврале по Мурманской области составила от -5,7 до -10,4°, что выше нормы на 1,9-5,6°. Осадков за месяц выпало от 24 до 73 мм, что составляет 102-309%, местами на северо-западе области 79-95% месячной нормы осадков.

В первой декаде февраля Кольский полуостров находился, в основном, под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. Наиболее активный и глубокий циклон смещался с Северной Атлантики вдоль Норвежского побережья на район о.Шпицберген 3-9 февраля. По Мурманской области циклон вызвал усиление ветра в порывах до 17-22 м/с, сильный снег в южных и центральных районах области, метель. В начале декады в малоградиентном барическом поле температура воздуха в ночные часы местами понижалась до -25-33°. В дальнейшем установился юго-западный перенос воздушных масс: ночью преобладала температура воздуха от -7 до -15°, а днем – от -4 до -11°. Среднедекадная температура воздуха была от -8,0 до -12,4°, что выше нормы на 0,9-4,5°. За декаду осадков выпало от 3,2 до 37,1 мм, что составляет 32-71%, на юго-западе и местами в центральных районах области 106-330% декадной нормы осадков.

Основные траектории циклонов во второй декаде месяца проходили с Северной Атлантики на юг Норвежского моря и в Северное море и далее в северо-восточном направлении на район Кольского полуострова. При прохождении атмосферных фронтов, а в конце декады при выносе снежных «зарядов» с Баренцева моря отмечались обильные осадки. 15 февраля на северо-западе Мурманской области и в г.Мурманске наблюдалось усиление юго-западного, западного ветра в порывах до 25-26 м/с, сильная метель. Несмотря на ветреную с осадками погоду, в первой половине декады в ночные часы температура воздуха местами понижалась до -23-33°. Среднедекадная температура воздуха была от - 4,0 до -9,9°, что выше нормы на 3,3-7,3°. За декаду осадков выпало от 13,5 до 39,5 мм, что составляет 170-550% декадной нормы осадков.

В третьей декаде основные траектории циклонов месяца проходили с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Баренцево море. В первой половине декады Кольский полуостров находился, в основном, в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе: температура воздуха в ночные часы местами понижалась до -15-31°. Во второй половине декады в наш регион стала поступать теплая воздушная масса и температура воздуха в отдельных районах повысилась до +2+5°.Наиболее активный циклон сместился с Норвежского моря на юг Баренцева моря 28 февраля. Активный циклон вызвал резкое кратковременное усиление юго-западного, западного ветра до опасных значений: на севере области в порывах до 25-30 м/с (в г.Мурманске в порывах до 26 м/с), на побережье Мурмана в порывах до 36-42 м/с. Среднедекадная температура воздуха была от - 4,6 до -9,9°, что выше нормы на 2,6-5,3°. За декаду осадков выпало от 1,4 до 13,0 мм, что на большей части составляет 86-260%, местами на юго-востоке области 28-58% декадной нормы осадков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 40 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)На сахарный песок, морковь и куриные яйца цены пошли в рост-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» растут, рубль дешевеет-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика