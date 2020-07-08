В Мурманской области среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы.

Сегодня, 8 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдается понижение уровней воды на 1- 9 см в сутки, на реках Варзуга, Лотта, Чаваньга уровни воды повысились за прошедшие сутки на 1- 6 см .