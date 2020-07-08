Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 07:00
На большинстве рек Мурманской области наблюдается понижение уровней воды на 1-
9 см в сутки, на реках Варзуга, Лотта, Чаваньга уровни воды повысились за прошедшие сутки на 1- 6 см.
За период с 1 по 6 июля уровни воды на большинстве рек понизились на 2-
10 см, на реках запада области и на р. Кола - повысились на 1- 5 см.
В Мурманской области среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы.
Сегодня, 8 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°.
* * *
На большинстве рек Мурманской области наблюдается понижение уровней воды на 1-
За период с 1 по 6 июля уровни воды на большинстве рек понизились на 2-
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
-Скоро в эфире15:25«Евгений Весник. Живите нараспашку!». Документальный фильм (16+)16:20«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:05«Адмиралъ». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Премьер Михаил Мишустин продлил выплату повышенных пособий по безработице до конца лета-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,1 рубля, доллар теряет 93 копейки-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии «гарантировано» лишает северян горячей воды-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-Нам интересно Ваше мнение05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 166 человек