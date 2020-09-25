В Мурманской области среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-6° выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклоны, смещающиеся вдоль побережья Норвегии в Баренцево море, а 26 сентября будет воздействовать малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдёт дождь, среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 25 сентября, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.