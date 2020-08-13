В Мурманской области средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась почти на 3 процентных пункта

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), выданным в Мурманской области в июне 2020 года, составила 7,28% годовых, обновив исторический минимум. В июне 2019 года она составляла 10,27%. Таким образом, за год средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась почти на 3 процентных пункта.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за январь-июнь 2020 года банки предоставили жителям региона около 3,5 тысячи ИЖК на сумму свыше 7,6 млрд рублей. Объём предоставленных ИЖК увеличился на 10,8% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заёмщикам региона, достигла 41,1 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования незначительна и составляет 0,6%.

«Спрос на ипотеку поддерживает государственная программа на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых. Она распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новых домах», - отметил заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Колесник.