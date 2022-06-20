В Мурманской области средний балл за итоговые экзамены превышает общероссийский показатель

Известны предварительные итоги экзаменов. Так, 11 участников ЕГЭ уже показали высший результат в 100 баллов. Из них 5 выпускников из Мурманска, трое из ЗАТО г. Североморск и по одному человеку из Кандалакши, Полярных Зорь и Оленегорска. Тему госэкзаменов обсудили сегодня на оперативном совещании с главой региона Андреем Чибисом.

«Особенно приятно то, что по всем предметам в регионе средний балл превышает общероссийский показатель, что говорит о высоком уровне подготовки наших школьников и уровне образования в целом. Реализация наших планов, развитие и преображение Севера – дело не одного дня и, конечно, мы ждём, что к нашей команде со временем присоединятся молодые и способные ребята! Наша ставка – на талантливую молодёжь Кольского Заполярья!», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис и пожелал школьникам успешной сдачи оставшихся экзаменов.

Министерство информационной политики Мурманской области отмечает, что в этом году Единый госэкзамен в нашем регионе сдают 3046 выпускников 11-х классов и ещё 287 выпускников прошлых лет. 26 мая начались экзамены и 2 июля основной период ЕГЭ завершится.