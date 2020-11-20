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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 18:00

В Мурманской области средний возраст матери при рождении детей – 29 лет

Мама – это первый человек, которого мы встречаем при рождении. Её забота, теплота и доброта окружает нас в течение всей жизни.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября практически во всех странах мира отмечают один из самых светлых и добрых праздников – День матери. В нашей стране он был учреждён Указом Президента Российской Федерации в январе 1998 года.

Материнство считается одним из важнейших этапов в жизни женщины. Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, уровень рождаемости в Мурманской области в 2019 году составил 9,0 родившихся на 1000 человек населения, в целом по России – 10,1. Средний возраст матери при рождении детей – 29,0 лет.

В 2019 году в регионе родились 6673 ребёнка. Первыми в семье появились на свет 2546 малышей, вторыми – 2596, третьими и последующими – 1526 детей.

Счастливыми мамами двойняшек стали 98 женщин, тройняшек – одна представительница прекрасного пола.

С января по сентябрь 2020 года в Мурманской области родились 4847 малышей, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

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