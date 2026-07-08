В Мурманской области стали чаще использовать альтернативные способы безналичной оплаты покупок и переводов

В Мурманской области сохранился тренд на рост безналичных платежей и переводов с помощью QR-кодов и биометрии.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в первом квартале 2026 года совершено 5,4 млн таких операций, что на 0,8 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма операций с использованием таких альтернативных способов оплаты составила 8,8 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее.

«Опрос за 2025 год, проведенный Банком России в том числе и в Мурманской области, показал, что способы оплаты по биометрии и QR-кодам соответствуют запросам и ожиданиям большинства граждан. Более 70% людей высоко оценивают удобство этих инструментов. Оплата по QR-коду – настоящее спасение в ситуациях, когда карта осталась дома, а для оплаты по биометрии не нужна ни карта, ни телефон, достаточно просто посмотреть в камеру», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Кориневская.