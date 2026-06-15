В Мурманской области стали известны первые предварительные результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору

Максимальные 100 баллов получили 20 выпускников.

Из них 12 человек показали высший результат по химии, 7 – по литературе и 1 – по истории. При этом средний балл по этим предметам в целом значительно вырос по сравнению с прошлым годом, а количество стобалльников стало рекордным для региона за последние десять лет.

По химии 100 баллов получили выпускники мурманских международного лицея и политехнического лицея, гимназии №3, школы №36, филиала Нахимовского военно-морского училища, а также школы Видяево и школы №7 Североморска. По литературе максимальный результат показали учащиеся мурманских лицея №2, гимназий №2 и №8, школы №36, школ №7 и №10 Апатитов, а также школы №4 Оленегорска. Стобалльником по истории стал выпускник гимназии №1 Мурманска.

Как отметила сегодня на оперативном совещании врио губернатора Оксана Демченко, успех выпускников – результат системной работы по развитию образования в Мурманской области.

«Регион входит в число лидеров страны по созданию современной образовательной инфраструктуры и в топ-10 по ключевому показателю «Образование и развитие». Благодаря народной программе «На Севере – жить!» и национальному проекту «Молодёжь и дети» продолжается масштабное обновление школ. В прошлом году капитально отремонтировали 14 зданий, а в 2026 году работы ведутся ещё на пяти объектах. Обновляется не только внешний облик учреждений, но и учебные пространства, школы оснащаются современным оборудованием. Правительство Мурманской области вместе с партнерами – промышленными предприятиями, – старается создавать в регионе такие условия, чтобы можно было получить качественное образование достойно и успешно трудиться», – подчеркнула Оксана Демченко.

Особое внимание уделяют ранней профориентации школьников. В рамках регионального курса «На Севере – жить!» ребята знакомятся с востребованными профессиями и определяются с будущей специальностью. В школах развиваются профильные классы, в том числе медицинской направленности. Совместно с Мурманским арктическим университетом выстроена система подготовки будущих врачей, позволяющая сопровождать школьников от профильного класса до получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства в регионе.

Благодаря соглашениям правительства Мурманской области с ведущими предприятиями в образовательных организациях создаются современные пространства, реализуются совместные проекты и программы.

Дополнительные возможности для подготовки талантливых школьников создаются в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа». В образовательных учреждениях открываются центры олимпиадной подготовки «Уникум», где ребята могут углублённо изучать предметы и готовиться к государственной итоговой аттестации.

Растущее число выпускников, демонстрирующих выдающиеся результаты, подтверждает эффективность комплексной работы по развитию системы образования.

Оксана Демченко поздравила юных северян и сказала отдельные слова благодарности педагогам и родителям, которые помогают ребятам раскрывать свои способности и добиваться высоких результатов.