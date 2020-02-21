В Мурманской области стало больше ветеранов труда

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области подведены итоги присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области» в 2019 году.

В 2019 году в Мурманской области продолжилась работа по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области» в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области».

В прошлом году распоряжениями губернатора Мурманской области звание «Ветеран труда» присвоено 1093 гражданам, звание «Ветеран труда Мурманской области» - 2821 гражданину.

Информацию об условиях присвоения звания и предоставлении гражданам соответствующих мер социальной поддержки можно получить в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.