В Мурманской области стало меньше фальшивок

В 2023 году в банковском секторе Мурманской области было обнаружено 27 поддельных банкнот Банка России – это на 10% меньше, чем годом ранее.

Больше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей – 19 штук. Семь фальшивок имитировали купюры номиналом 1000 рублей и одна – номиналом 2000 рублей.

«Количество выявленных фальшивок в наличном денежном обороте региона снижается. Это объясняется тем, что защитный комплекс банкнот совершенствуется, подделывать их фальшивомонетчикам становится сложнее. Тем не менее, призываем северян не терять бдительность при расчете наличными. Если сомневаетесь в том, что в ваших руках настоящие деньги, их всегда можно принести на экспертизу в любой коммерческий банк или проверить самостоятельно – специальное оборудование для этого не требуется. Если же вы уверены в том, что к вам попала фальшивка, то немедленно сообщите об этом в полицию», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Чтобы не обмануться в подлинности банкноты, стоит проверять не менее трех защитных признаков: исследуя банкноту на просвет, на ощупь и при наклоне. На сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» опубликована подробная информация об основных признаках подлинности российских банкнот. Бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» поможет найти на банкноте защитные признаки и подскажет как они должны выглядеть.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, к сожалению, мошенники не только подделывают деньги, но и используют в мошеннических схемах тему модернизации банкнот. Они убеждают проверить подлинность новых банкнот при помощи фальшивого приложения, которое предлагают установить на телефон. После его установки они получают доступ к банковским приложениям и счетам и похищают деньги. Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц.

Кроме того, злоумышленники убеждают обменять старые банкноты на новые, при обмене подсовывают подделки. Если вас принуждают к обмену банкнот – это мошенники. Никакого обмена старых денег на новые не будет. Обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении.