В Мурманской области стало меньше фальшивок

В I полугодии 2025 года в банковской системе Мурманской области обнаружено и изъято из обращения 5 поддельных банкнот Банка России номиналом 5000 рублей – это меньше, чем годом ранее, когда их было 8. Также обнаружена фальшивая монета номиналом 10 рублей.

«Фальшивок в целом стало заметно меньше. Однако это не повод терять бдительность. Так, если в первом квартале этого года на территории Мурманской области банки не выявили ни одной банкноты с признаками подделки, то во втором квартале они вновь изымались из обращения. В случае, если у вас оказалась банкнота или монета, подлинность которых вызывает сомнения, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться, отнесите их в банк на бесплатную экспертизу», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации рекомендует проверять не менее трёх защитных признаков: на просвет, на ощупь и при наклоне. Перечень признаков подлинности российских денег размещен на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».