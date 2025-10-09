В Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше

Аналитики hh.ru подвели итоги сентября и выяснили, как чувствует себя рынок труда в Мурманской области с началом осени.

Большие данные hh.ru показывают: в начале осени рынок труда замедлился — работодатели стали размещать меньше вакансий, тогда как активность соискателей выросла. За сентябрь местные компании разместили более 4 тысяч вакансий — на 26% меньше, чем годом ранее, и соответствует уровню августа. Зато количество резюме увеличилось на 26% в годовом выражении и на 6% за месяц. Индекс конкуренции достиг 4,9 — на одну вакансию приходится почти пять активных кандидатов.

Больше всего новых рабочих мест в регионе сосредоточено в сфере рабочего персонала — около 1,4 тысячи вакансий (33%). На втором месте — транспорт, логистика и перевозки, а также продажи и обслуживание клиентов — по 20%. Следом идут строительство и недвижимость, а также производство и сервисное обслуживание (по 19%), а замыкает топ-7 розничная торговля (17%). Совокупно эти направления обеспечивают более 80% всех предложений о работе в регионе.

По данным hh.ru, структура занятости в Мурманской области становится всё более разнообразной. Полный рабочий день по-прежнему занимает основную долю — около 2,5 тысячи предложений, однако за год их стало на 29% меньше, а по сравнению с августом показатель снизился на 8%.

Частичная занятость демонстрирует разнонаправленную динамику: за год число таких вакансий уменьшилось на 25%, но за месяц выросло на 21%.

Сменный график показывает спад — на 36% к прошлому году и на 2% к предыдущему месяцу. Гибкий график, напротив, активно растёт: число предложений увеличилось на 26% за год и на 56% за месяц.

Удалённая работа снизилась на 61% в годовом выражении, но за месяц прибавила 7%. Вахтовый метод остаётся востребованным — несмотря на небольшое снижение на 9% к прошлому году, показатель сохранился на уровне августа.

В Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Мурманской области, за год выросли медианные зарплаты почти во всех форматах занятости. Наибольший рост отмечен при частичной занятости — с 62,6 до 79,8 тысячи рублей (на 27%). На втором месте — полная занятость, где медиана увеличилась с 76 до 87,5 тысячи рублей (на 15%). Проектная занятость показала более умеренную динамику — рост с 88,3 до 92,6 тысячи рублей (на 5%).

По графикам работы наибольший рост медианных зарплат за год зафиксирован в удалённых форматах — с 54,7 до 79,2 тысячи рублей (на 45%). На втором месте — гибкий график, где медиана увеличилась с 69,4 до 93,7 тысячи рублей (на 35%). Далее следует полный рабочий день — рост с 77,3 до 87,5 тысячи рублей (на 13%). Сменный график показал умеренную динамику — с 66,4 до 70 тысяч рублей (на 5%). А вахтовый метод сохранил лидерство по уровню оплаты, несмотря на снижение медианы с 179,5 до 163,9 тысячи рублей (на 9%).