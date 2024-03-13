Ещё два пункта витаминизации откроется в Мурманской областиВ Полярных Зорях пройдут общественные слушания на тему создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 14:30

В Мурманской области стандарт «Диспансеризация за час» будет внедрён во всех поликлиниках

В начале 2024 года с целью повышения доступности оказания медицинской помощи в мурманских поликлиниках начала действовать программа «Диспансеризация за час».

«В течение 2023 года мы работали над задачей сделать медосмотры ещё более доступными для людей. Впервые 3 января мы запустили программу «Диспансеризация за час» в двух поликлиниках. Это был своего рода тест: мы выстроили порядок всех необходимых пациенту исследований так, чтобы их можно было пройти менее, чем за час. Программа вызвала интерес среди жителей Мурманска. 3 и 6 января диспансеризацию за один час в двух поликлиниках города прошли более 80 пациентов.

Сейчас этот проект в поликлиниках Мурманска реализуется по субботам. В ближайших планах – распространение такого подхода к быстрому и эффективному проведению диспансеризации на будние дни. Иными словами, вскоре диспансеризация будет только такой: за один час», – рассказал главный врач Мурманской городской поликлиники №2 и и.о. главного врача Мурманской городской поликлиники №1 Константин Биджоев.

Всего в 2023 году в Мурманской области прошли диспансеризацию и профосмотры более 380 тысяч человек.

Своевременное прохождение медицинских осмотров позволяет выполнить раннее выявление хронический неинфекционных заболеваний и скорректировать факторы риска их развития. В условиях Крайнего Севера данная задача является одной из ключевых. Все исследования проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров у взрослого населения впервые было выявлено более 15 тысяч заболеваний, в том числе:

злокачественные новообразования – 169;

сахарный диабет – 770;

болезни системы кровообращения – 3900;

болезни органов дыхания – 720;

болезни органов пищеварения – 2207.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию в поликлинику по месту прикрепления можно любым удобным способом: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152)56-81-80, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике. Приём ведётся также в вечернее время и субботу.

Более подробную информацию по вопросам записи можно получить в поликлинике по месту прикрепления.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Автокредиты заняли больше половины роста портфеля кредитов физлиц-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 83 копейки, доллар подрос на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)В 2024–2025 годах может произойти кратное увеличение себестоимости работ из-за увеличения темпов модернизации коммунальных систем-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)В России штрафы за плохое состояние дорог предлагают увеличить в 2 раза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика