В Мурманской области стандарт «Диспансеризация за час» будет внедрён во всех поликлиниках

В начале 2024 года с целью повышения доступности оказания медицинской помощи в мурманских поликлиниках начала действовать программа «Диспансеризация за час».

«В течение 2023 года мы работали над задачей сделать медосмотры ещё более доступными для людей. Впервые 3 января мы запустили программу «Диспансеризация за час» в двух поликлиниках. Это был своего рода тест: мы выстроили порядок всех необходимых пациенту исследований так, чтобы их можно было пройти менее, чем за час. Программа вызвала интерес среди жителей Мурманска. 3 и 6 января диспансеризацию за один час в двух поликлиниках города прошли более 80 пациентов.

Сейчас этот проект в поликлиниках Мурманска реализуется по субботам. В ближайших планах – распространение такого подхода к быстрому и эффективному проведению диспансеризации на будние дни. Иными словами, вскоре диспансеризация будет только такой: за один час», – рассказал главный врач Мурманской городской поликлиники №2 и и.о. главного врача Мурманской городской поликлиники №1 Константин Биджоев.

Всего в 2023 году в Мурманской области прошли диспансеризацию и профосмотры более 380 тысяч человек.

Своевременное прохождение медицинских осмотров позволяет выполнить раннее выявление хронический неинфекционных заболеваний и скорректировать факторы риска их развития. В условиях Крайнего Севера данная задача является одной из ключевых. Все исследования проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров у взрослого населения впервые было выявлено более 15 тысяч заболеваний, в том числе:

злокачественные новообразования – 169;

сахарный диабет – 770;

болезни системы кровообращения – 3900;

болезни органов дыхания – 720;

болезни органов пищеварения – 2207.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию в поликлинику по месту прикрепления можно любым удобным способом: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152)56-81-80, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике. Приём ведётся также в вечернее время и субботу.

Более подробную информацию по вопросам записи можно получить в поликлинике по месту прикрепления.