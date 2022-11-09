В Мурманской области стартовал чемпионат Мурманской области по хоккею

Региональный чемпионат проводится среди взрослых команд и продлится до середины апреля следующего года. Ледовые арены Мурманска, Североморска, Полярных Зорь, Апатитов и Оленегорска примут участников и болельщиков. За победу на льду предстоит сразиться хоккейным командам Сборная Северного флота, «Колатом» (Полярные Зори), «Сборная Мурманска – КСШОР», «КСШОР – Арктика» (Мурманск), «Апатиты» (Апатиты), «Горняк» (Оленегорск).

Как сообщает региональное Министерство спорта, открыли хоккейные матчи 6 ноября в Оленегорске. На льду встретились местная команда «Горняк» и сборная города Мурманска. Победу одержали мурманчане со счётом 2:5.

Напомним, что победителем чемпионата Мурманской области по хоккею в сезоне 2021/2022 стала сборная Северного флота.

Фото: https://vk.com/wall-89456838_26982?z=photo-89456838_457261106%2Falbum-89456838_00%2Frev