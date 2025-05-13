В Мурманской области стартовал дорожный сезон

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера о начале дорожной кампании рассказала заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«В рамках работ планируется привести в нормативное состояние региональные, местные дороги и искусственные сооружения, отремонтировать 139 объектов. 20 из них – по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», 73 – по плану «На Севере – жить!», 46 – по реновации ЗАТО», – доложила глава минтранса Мурманской области.

В Мурманске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались ремонты на пяти объектах: на улицах Свердлова, Полярные Зори, участках Верхне-Ростинского шоссе (от улицы Домостроительной до Восточно-объездной дороги) и Кольского проспекта (от остановки общественного транспорта «Улица Морская» до примыкания к Автопарковому проезду), а также на проезде Нагорном. На объектах подрядчик приступил к демонтажу старого бортового камня, барьерного ограждения и тротуаров.

На мосту через реку Кола на 3 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, участках автодорог Умба – Кандалакша, объездной Кандалакши и на автоподъезде к Апатитам также начаты дорожные работы. На подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши дорожники завершают демонтаж дорожного покрытия, тротуаров и бортовых камней.

Подрядные организации также приступили к работам и в муниципалитетах, где запланированы ремонты в рамках плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО. В Кандалакше, Полярных Зорях и Заозерске дорожники уже вышли на объекты, также начались работы на автоподъезде к совхозу Мончегорский.

На сегодняшний день в Мурманской области полностью завершены обследования дорожной сети. Ямочные ремонты запланированы в 17 муниципальных образованиях, в 10 из них работы уже начались. Кроме того, на федеральных и региональных дорогах стартовали мероприятия по устранению выявленных дефектов дорожного покрытия.

«Просим всех участников дорожного движения соблюдать временные ограничения в зонах проведения работ. Благодарим жителей за понимание!», – добавила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/