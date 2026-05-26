В Мурманской области стартовал экологический сезон

Вчера на оперативном совещании, которое провела заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, обсудили экологические акции в регионе: старт пятого сезона проекта по благоустройству родников Единого волонтёрского центра, старт нового сезона федерального проекта «Чистая Арктика» в Мурманской области и очередной большой арктический субботник в Териберке.

Стартовал уже пятый сезон проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана». Корпоративные команды филиала компании «Росатом Энергосбыт» Мурманск, Кольской ВЭС и Северо-Западного регионального общего центра обслуживания провели послезимнюю разведку и первичную уборку на трёх источниках. Результат проекта впечатляет: сегодня в области приведён в порядок каждый третий родник. Единый волонтёрский центр приглашает корпоративных волонтеров и волонтёрские группы, стать частью проекта «От родника до океана». Для участия в проекте необходимо написать на почту: evc51@yandex.ru.

«Призываю предприятия и инициативные группы подключаться и брать шефство над источниками, – отметила Надежда Аксенова. – Единый волонтёрский центр поможет со всем необходимым, включая анализ качества воды».

30 мая в регионе стартует шестой сезон большого общественного проекта «Чистая Арктика». Планы на этот год амбициозные: предстоит убрать порядка 80 гектаров – это больше, чем за все предыдущие 5 лет работы проекта в области. Ожидается, что к акциям присоединится более 1400 человек. Первая уборка пройдёт 30 мая в Североморске. Волонтеры «Чистой Арктики» вместе с Единым волонтерским центром приведут в порядок два знаковых мемориала в Сафоново: аллею Славы героев-авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы уберут территорию после зимы, подготовят клумбы к высадке цветов, подкрасят отдельные элементы, проведут ремонт ступеней лестниц и ограждений. Участники получат волонтерские часы, будет организовано питание и экскурсия в Музей военно-воздушных сил Северного флота. Сейчас на платформе Добро.ру продолжается регистрация участников, у которых есть пропуск на территорию ЗАТО Североморск.

Ещё одна серьёзная задача этого года, которую перед собой ставят активисты «Чистой Арктики» при поддержке правительства Мурманской области – ликвидация несанкционированной свалки у границ природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». Эти территории имели стратегическое значение в годы войны, а сегодня стали одним из самых востребованных туристических направлений.

Также 30 мая состоится и Большой Арктический субботник в природном парке «Териберка». Инициативу поддержал Президентский фонд, активно помогают крупные промышленные предприятия региона. Надежда Аксенова пригласила всех желающих присоединиться. Регистрация открыта на платформе «Добро.ру», а для волонтеров организуют специальный автобус из Мурманска.

