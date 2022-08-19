В Мурманской области стартовал фестиваль «Город Солнца – город Мастеров»

С 19 по 21 августа на берегу озера Колвицкое Терского района проходит 17-й фестиваль «Город Солнца – город Мастеров». Это уникальный культурный и туристический продукт с многолетней историей и состоявшимися традициями.

Участников ждут мастер-классы, концерт в честь открытия фестиваля и экспромт-концерт «Произвольная программа», славянская здравица, работа ярморочного тракта и многое другое. В течение фестиваля работает экопатруль, творческий совет, совет старейшин, наместники, информационные площадки, тематические поляны и направления по внутренним программам, интерактивное «Радио старейшин», харчевня, эко-кофейня и не только.

«Город Солнца – город Мастеров» - это комфортная и открытая зона для отдыха, творчества, открытий и познаний.

Организаторы фестиваля: отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты, МБУМП «Молодёжный центр г. Апатиты».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262543%2Falbum-139605315_00%2Frev