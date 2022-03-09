В Мурманской области стартовал фестиваль студенчества

Этой весной в Мурманской области проводится фестиваль студенчества. Он организован региональным комитетом молодёжной политики для выявления и поддержки творческого потенциала талантливой молодёжи. Мероприятия пройдут с марта по июнь в интеграционном онлайн-офлайн формате и станут региональным этапом ряда всероссийских проектов: фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России».

Участниками фестиваля могут быть студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения.

Фестиваль проводится в четыре этапа:

I этап – прием заявок и конкурсных работ, онлайн отбор – март 2022 года (ориентировочно);

II этап – конкурсная программа, подведение итогов (онлайн) – апрель 2022 года;

III этап – формирование делегации Мурманской области для участия во Всероссийских проектах – апрель-май 2022 года.

IV этап – федеральные конкурсы Всероссийских проектов – май-июнь 2022 года.

Подробности в положении, опубликованном в официальном сообществе регионального комитета молодёжной политики в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442112/#&gid=1&pid=1