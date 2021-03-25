В Мурманской области стартовал грантовый конкурс на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства

Министерство культуры Мурманской области объявляет о старте приема заявок на конкурс по предоставлению гранта на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, средства будут предоставлены некоммерческой организации в форме субсидии из областного бюджета. Региональный Центр развития кинопроизводства займется популяризацией Мурманской области в качестве площадки для съемок, а также будет оказывать организационную поддержку кинокомпаниям. Сумма субсидии в этом году составит 7,5 млн рублей.

Заявки на конкурс принимают с 23 марта до 23 апреля. Всю информацию о порядке проведения конкурса, а также о подаче заявок и требованиях к ним можно узнать в соответствующем разделе сайта Министерства культуры региона.