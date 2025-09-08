В Мурманской области стартовал IV открытый региональный краеведческий конкурс «Край героев»

Министерство культуры Мурманской области сообщает о начале IV открытого регионального краеведческого конкурса «Край героев», который проводится с 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти, привлечение внимания молодёжи к подвигам героев Великой Отечественной войны и формирование интереса к краеведению через современные формы творческой работы.

К участию приглашаются команды учащихся 6–11 классов образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 12 до 18 лет. Состав команды — от 3 до 5 человек. От одного учреждения может быть подано не более двух заявок.

Заочный этап пройдет с 4 сентября по 10 октября. Участникам необходимо подготовить и направить в адрес музея короткий видеоролик (до 1 минуты) в вертикальном формате («клипы «ВКонтакте», reels, shorts). Работа должна быть посвящена герою Великой Отечественной войны, судьба которого связана с Мурманской областью — фронтовику, труженику тыла, партизану или медику.

Очный финал состоится 8 ноября. Десять лучших команд, отобранных жюри, примут участие в интеллектуальной игре «Война в Заполярье» в краеведческом музее.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, три команды-победителя получат главный приз — поездку в Москву с экскурсией в Музей Победы на Поклонной горе.

Для участия необходимо до 23:59 10 октября направить на электронную почту npo.mokm51@ya.ru один архивный файл (RAR), в который входят: заявка по установленной форме, сканы согласий на обработку персональных данных от всех участников, конкурсный видеоролик.

По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: npo.mokm51@ya.ru с пометкой «Край героев». Подробнее о конкурсе по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552965/#&gid=1&pid=1