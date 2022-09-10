В Мурманской области стартовал киномарафон Арктического кино

Продюсерский центр «Северный характер» запустил киномарафон в социальных, культурных и развлекательных учреждениях региона. В течение двух с половиной месяцев там будут показывать фильмы из коллекции международного кинофестиваля.

Всего в киномарафоне примут участие 76 учреждений региона. Среди них: Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой, Мурманская областная научная библиотека, Мурманская областная филармония, Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский колледж искусств и другие библиотеки, музеи, дворцы культуры, учебные заведения и социальные учреждения Мурманской области.

Киномарафон проходит до 13 ноября и включает пять киносеансов короткометражных фильмов (по часу каждый). Один из киносеансов – детский, собранный из фильмов для детско-юношеской аудитории.

Киномарафон проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области, региональных министерства культуры и Центра развития кинопроизводства.

Точную дату и время можно узнать на сайтах и в соцсетях учреждений.