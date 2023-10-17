В Мурманской области стартовал конкурс фотографии «Семья Заполярья»

До 5 ноября семьи Мурманской области могут принять участие в конкурсе фотографий «Семья Заполярья». Организатор – региональное министерство труда и социального развития при спонсорской поддержке Мурманского морского торгового порта.



Цель конкурса – привлечение внимания общественности к примерам высоких моральных идеалов и традиционных семейных ценностей.



В конкурсе предусмотрено семь номинаций. «Крепкая семья» – для многопоколенных семей, «Большая семья» – для многодетных, номинации «Спортивная семья», «Творческая семья» и «Активная семья» для тех, кто организует оздоровительный, развивающий или творческий совместный досуг и отдых. Для супругов, ожидающих рождение ребёнка, предусмотрена номинация «Будущие родители». Для военных и моряков, демонстрирующих силу северного характера и патриотизм, – номинация «Сильная семья».



Лидеры в каждой номинации будут определены в соответствии с суммой баллов, набранных по итогам народного голосования в официальной группе министерства в социальной сети «ВКонтакте», а также экспертных оценок членов комиссии. Всех победителей и лауреатов будут ждать дипломы и ценные призы.



Подробная информация о конкурсе – на сайте регионального Министерства труда и социального развития по ссылке.







Фото: https://minsoc.gov-murman.ru/7ya/