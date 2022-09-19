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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 16:30

В Мурманской области стартовал конкурс «Лидеры Севера»: подать заявку на участие можно до 9 октября

Сегодня стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лидеры Севера». Это открытый кадровый проект для амбициозных и высококвалифицированных руководителей. Подробную информацию о конкурсе в рамках оперативного совещания представила заместитель губернатора Мурманской области – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Вице-губернатор отметила, что впервые проект был запущен в 2019 году. Цель – осуществление эффективной кадровой политики за счёт отбора перспективных руководителей с активной гражданской позицией, обладающих соответствующими деловыми, личностными, морально-этическими качествами и профессиональным опытом, способных занять руководящие должности в системе государственного управления.

Надежда Аксенова подчеркнула, что конкурс призван обеспечить кадровую потребность исполнительных органов власти, подведомственных учреждений, органов местного самоуправления и руководителей различных сфер. Отбор проходит по всем направлениям деятельности правительства.

Кандидату необходимо подходить под требования: гражданство Российской Федерации; высшее образование: специалитет/магистратура; опыт руководящей работы не менее 2 лет; возраст от 25 до 50 лет; отсутствие судимости.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Первый – приём документов в дистанционном формате, анализ и отбор в соответствии с требованиями, установленными положением о резерве управленческих кадров Мурманской области. Второй – проведение оценочных мероприятий: диагностика базовых знаний и тестирование на определение личностных и управленческих качеств – пройдут в дистанционном формате, профильная диагностика в формате деловой игры и интервью с экспертами – очном.

По итогам двух этапов будет сформирован рейтинг, который станет предметом изучения и анализа для подготовки к третьему.

Участников ждет индивидуальное собеседование с участием Губернатора и членов конкурсной комиссии. Оно пройдёт в рамках заседания конкурсной комиссии в первую декаду декабря.

К этому этапу конкурсантам предстоит подготовить 2-минутную презентацию о себе, ответив на вопрос, почему именно он должен стать «Лидером Севера».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победители будут включены в резерв управленческих кадров Мурманской области. Кроме того, им представится возможность принять участие в цикле образовательных программ по развитию управленческих навыков в 2023 году.

«Для участия в конкурсе мы приглашаем квалифицированных, активных и амбициозных профессионалов-управленцев, неравнодушных к Мурманской области, тех, кто имеет желание и готов работать на благо нашего региона и его жителей», – заключила Надежда Аксенова.

Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте конкурса.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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