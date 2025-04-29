В Мурманской области стартовал конкурс «Лучший проект МФЦ» среди работников областного многофункционального центра

Его основная задача – выявление новаторских инициатив и эффективных практик в различных сферах деятельности МФЦ Мурманской области с целью совершенствования системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и повышения качества обслуживания населения в офисах «Мои документы».

«Областной конкурс МФЦ – это открытый проект, направленный на поддержку творческой инициативы как для молодых амбициозных сотрудников учреждения, так и опытных профессионалов. Прием заявок продлится до 15 мая, а победитель конкурса, набравший от комиссии максимальное количество баллов, будет награжден памятным дипломом и премией. И, конечно, самое главное, его проект будет реализован в учреждении», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Участником конкурса может быть любой сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области или целый коллектив структурного подразделения. За первые три дня сбора предложений заявки подали 5 участников из отделений Оленегорска, Кандалакшского округа, ЗАТО Североморск и ЗАТО Заозерск, а также отдела организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Комиссия оценит проекты по нескольким критериям, таким как новизна и актуальность, значимость проекта для деятельности учреждения и его развития, перспективы применения проекта в деятельности многофункциональных центров других регионов», – пояснила руководитель ГОБУ «МФЦ Мурманской области» Ольга Ярыченко.

В состав конкурсной комиссии войдут представители руководящего состава учреждения и сотрудники Министерства цифрового развития Мурманской области.

Конкурс «Лучший проект МФЦ» стартовал 21 апреля и продлится до 15 мая 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, МФЦ Мурманской области сегодня – это 18 отделений и 8 территориально-обособленных подразделений во всех муниципальных образованиях нашего региона, в учреждении трудится более 450 человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/