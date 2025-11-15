В Мурманской области стартовал конкурс «На Севере буду мамой!»

Для семей, ожидающих рождения детей, объявлен конкурс на лучшую фотографию и видеоролик «На Севере буду мамой!», который проводится в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш».

Цель конкурса — привлечь внимание к традиционным семейным ценностям, повысить престиж материнства и отцовства, а также раскрыть творческий потенциал будущих родителей.

В конкурсе предусмотрено две номинации: видеовизитка – «Я буду мамой» (короткие ролики о счастливом ожидании встречи с малышом и подготовке к его рождению); фотография – «Будущие родители» (фотографии северян, готовящихся стать родителями, демонстрирующих радостное ожидание рождения ребёнка).

Для участия необходимо до 15 января 2026 года на своей странице в социальных сетях опубликовать ролик или фотографию с хештегом «#насеверебудумамой», заполнить заявку на портале «Наш Север» и отправить документы по почте.

Лидеры в каждой номинации будут определены в соответствии с суммой баллов, набранных по итогам народного голосования в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте», а также экспертных оценок членов комиссии. Всех победителей и лауреатов будут ждать дипломы и ценные призы.

Подробная информация о конкурсе – на портале «Наш Север» в положении о конкурсе «На Севере буду мамой!».