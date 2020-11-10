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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 17:00

В Мурманской области стартовал конкурс на включение в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере капитального ремонта

В Мурманской области стартовал конкурс по предварительному отбору на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов (МКД), разработке проектной документации и капитальному ремонту МКД, в том числе являющихся объектами культурного наследия. Конкурс инициирован региональным Министерством строительства, заявки принимают до 24 ноября

«В этом году работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполнял более качественный пул подрядных организаций. Но нет предела совершенству. Обновление реестра подрядных организаций позволит расширить предложения на рынке капитального ремонта. Пока его можно назвать дефицитным. А у новых компаний появилась возможность получить право на участие в аукционах на проведение капремонта», – отметил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Напомним, в 2021 году условия контрактов на выполнение капитальных ремонтов многоквартирных домов в Мурманской области будут ужесточены, в частности в них будут прописаны этапы, сроки и физический объем выполнения работ. За нарушение сроков реализации этапов будут предусмотрены штрафные санкции, а при срыве сроков выполнения этапа более чем на 15 дней, последует расторжение контракта в одностороннем порядке, отмечает региональное Министерство строительства.

Информация по проведению предварительного отбора размещена на сайте Министерства строительства Мурманской области. Заявки принимают до 10.00 24 ноября 2020 года на электронной площадке РТС-тендер (номера лотов 014920000022000014, 014920000022000013, 014920000022000012, 014920000022000011).

Подведение итогов состоится 4 декабря 2020 года.

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