Мурманская область. Арктика (16+)19.11.25 17:00

В Мурманской области стартовал конкурс «Сувенир года. Арктика»

На оперативном совещании правительства Мурманской области Андрей Чибис проинформировал о запуске с 18 ноября 2025 года регионального конкурса «Сувенир года. Арктика». Мероприятие проводится в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и нацелено на развитие креативной экономики региона, поддержку местных мастеров и предпринимателей, а также популяризацию туристического потенциала Заполярья.

Организаторами конкурса выступают АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.

«Сувенир – это больше, чем просто вещь. Это визитная карточка нашей территории, частица Мурманской области, которую туристы увозят с собой. Именно сувенир способен напоминать о впечатлениях от путешествия, радовать вкусом или пользой и становиться маяком, который зовет обратно в Кольское Заполярье. Наш конкурс призван выявить и поддержать лучшие образцы такой продукции», – отметила Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области.

Ключевой особенностью конкурса в этом году станет комплексная поддержка участников. Помимо выявления лучших работ, организаторы делают акцент на образовательной программе. Для всех конкурсантов будет запущен специальный модуль, разработанный совместно с ведущими экспертами департамента дизайна мастерской управления «Сенеж» и проекта АСИ «Знай наших». Слушатели узнают о современных тенденциях в создании, упаковке, продвижении и коммерциализации сувенирной продукции.

Участники, прошедшие образовательный модуль, получат дополнительные баллы к конкурсной заявке. Также для них будут доступны индивидуальные консультации экспертов.

В 2025 году конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: «Арктический сувенир»; «Этнический сувенир»; «Гастрономический сувенир»; «Экологический сувенир»; «Сувенир-желание»; «Сувенир туристического события».

Победители получат не только дипломы, но и практические призы. Им будет предоставлен приоритет в отборе для организации торговли на ключевых мероприятийных площадках региона, таких как креативное пространство «Ряды на улице Воровского», арктический фестиваль «Териберка» и гастрономический фестиваль «Вкус Арктики».

Кроме того, партнёры конкурса подготовили специальные призы: презентация продукции на федеральных креативных площадках, помощь в разработке упаковки и вывод сувениров на рынки за пределами Мурманской области.

По итогам конкурса будет сформирован региональный каталог финалистов, который направят туристическому сообществу области.

Приём заявок на конкурс «Сувенир года. Арктика» продлится до 5 декабря 2023 года. Подробная информация, условия участия и конкурсная документация размещены на портале «Наш Север».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557143/#&gid=1&pid=1

