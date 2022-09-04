В Мурманской области стартовал марафон открытий модельных библиотек

В Оленегорске в рамках национального проекта «Культура» 3 сентября состоялось торжественное открытие второй оснащённой по модельному стандарту библиотеки. В церемонии приняла участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает vk.com/murmanculture, региональная программа «БиблиоПерезагрузка», утверждённая губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, и национальный проект «Культура» направлены на создание и развитие деятельности новых модельный пространств, где для жителей региона становятся доступны комфортные условия для проведения качественного досуга в современном формате.

Обновленное учреждение станет центром приобщения горожан к чтению и интеллектуальному досугу, а также территорией реализации талантов и творческих инициатив северян. Имеющийся на сегодняшний день потенциал библиотеки и пожелания читателей определили выбор основной идеи концепции: Центральная городская библиотека Оленегорска – Библиотека Открытий.

Проект получил поддержку главы региона Андрея Чибиса: на реализацию всех мероприятий по созданию Библиотеки Открытий, в том числе для формирования доступной среды, из местного и областного бюджета дополнительно выделили порядка 1,7 млн рублей.

«Современные модельные пространства – мощный ресурс для создания благоприятного социального климата. Это территория реализации талантов и творческих инициатив разных групп населения. В такие библиотеки хочется возвращаться снова и снова, ведь они позволяют посетителям открыть новые книги и новых авторов, новые цифровые технологии и мир виртуальной, дополненной реальности. Но самое главное – библиотеки помогают открыть новые таланты в самом себе», – обратилась к оленегорцам министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

По инициативе правительства Мурманской области специалистами Мурманского областного краеведческого музея были созданы уникальные новые книги, которые руководитель регионального Минкульта передала коллективу библиотеки и всем её читателям в качестве подарка.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже открыто 13 модельных библиотек. В 2022 году отроются еще 6 современных пространств по модельному стандарту.

Напомним, первое современное многофункциональное культурное пространство нового поколения открылось в Мурманске в 2019 году на базе филиала интеллект-центра на улице Шабалина, 59. В 2021 году распахнула свои двери первая модельная библиотека города Оленегорска. Она получила имя «Морозко» по названию снятого в окрестностях города еще в прошлом веке одноименного фильма-сказки Александра Роу.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262752%2Fwall-139605315_19830