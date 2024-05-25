В Мурманской области стартовал масштабный форум «КультАрктика», посвящённый 86-летию со дня образования региона

Программу форума открыли экспертные секции, которые впервые проводятся в выездном формате. По каждому тематическому направлению форума выстроен экскурсионный маршрут, включающий в себя примеры лучших творческих, туристических и предпринимательских практик нашей области, а выступления спикеров и дискуссии будут проходить прямо в автобусах по ходу перемещения между ключевыми точками маршрута.

Одна из секций посвящена туристическому потенциалу Мурманской области – её участники посетят ключевые достопримечательности Мурманска и Колы, попробуют арктическую кухню и обсудят взаимосвязь креативных индустрий и туристической отрасли.

Ещё один автобус отправился в Апатиты и Мончегорск, где участники посетят Центр современного искусства «Сияние» и уникальную библиотеку имени Гладиной, а также увидят арт-объекты, созданные в рамках сотрудничества местного сообщества и крупного бизнеса. По ходу движения будет обсуждаться опыт привлечения к развитию креативного предпринимательства как бизнес-ангелов, так и крупного бизнеса на примере компании «Норникель».

В фокусе внимания участников третьей секции передвижной деловой программы – культурное и корпоративное волонтёрство, а также взаимодействие бизнес-сообщества и добровольческого движения в воплощении различных социокультурных проектов. Мероприятия деловой программы продолжаются и 25 мая – на площадке областной филармонии состоялась пленарная дискуссия о креативных индустриях в Арктике, после которой в рамках тематических секций столичные эксперты и специалисты из разных уголков страны обсудили вопросы взаимосвязи творческого бизнеса и тяжёлой промышленности, а также внедрение региональных стандартов в сфере креативных индустрий.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в дни проведения форума, с 24 по 26 мая, в Мурманске на улице Воровского работает гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». В программе – открытая кухня и мастер-классы от шеф-поваров, сопровождаемые выступлениями талантливых местных артистов. На аллее рядом с фестивалем работает уличный кинотеатр, где можно увидеть фильмы, созданные в Кольском Заполярье. Культурную программу форума продолжит фестиваль науки и фантастики, который будет работать 25 и 26 мая в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Кроме того, в воскресенье на площади Пять Углов будет работать выставка-ярмарка креативных предпринимателей «Придумано в Арктике» – все желающие смогут приобрести товары и продукты с арктическим колоритом, а также поучаствовать в творческих мастер-классах. Сориентироваться в программе форума гостям и жителям Кольского края поможет чат-бот мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru