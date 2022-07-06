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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 14:00

В Мурманской области стартовал медиапроект «Монологи заполярных творцов»

В Мурманской области стартовал проект «Монологи заполярных творцов», посвящённый выдающимся северянам и их достижениям. Автор инициативы – заполярный режиссёр Андрей Сычёв – обладатель гранта главы региона на проекты в области современного искусства. Цель проекта – сохранить, популяризировать и исследовать наследие деятелей культуры и искусства Кольского края.

Идея создать такой цикл просветительских мероприятий пришла Андрею Сычеву во время работы в областном Госархиве, где было найдено множество интересных документов, связанных с судьбами известных северян. По мнению автора, сегодня крайне необходимо рассказывать о выдающихся жителях Кольского Заполярья, а также знакомить широкий круг лиц с культурными события.

«В современном обществе существует множество проблем, влияющих на духовное здоровье человека. И эти проблемы можно и нужно решать с помощью возрождения нравственных ценностей наших предшественников. Огромную роль здесь играют примеры заполярных мастеров культуры: артистов, писателей, поэтов, художников, музыкантов и актеров. Их творческий путь и моральные идеалы должны стать ориентиром для подрастающего поколений», – считает автор проекта.

«Монологи заполярных творцов» – цикл мероприятий по интегрированию творческого наследия деятелей искусств Мурманской области в современный социокультурный контекст. Основные мероприятия запланированы на осень, но первые показы и встречи в рамках проекта уже стартовали. Так, рассказ о неизвестных дневниках писателя Виктора Леонтьевича Тимофеева в библиотеке Туломы и премьера фильма «Мы снимаем Арктик-Джаз» в областной научной библиотеке показали огромную заинтересованность жителей региона в подобных мероприятиях.

В рамках проекта, реализуемого при поддержке регионального правительства, 30 июля северян приглашают в Мурманскую областную научную библиотеку на презентацию фильма «Арктический адмирал Александр Берзин». С августа мероприятия планируется проводить каждые выходные на различных площадках региона: в Детской театральной школе, областном краеведческом музее, зале регионального отделения Союза театральных деятелей России, библиотеках Кольского района и областных учебных заведениях, сообщает региональное Министерство культуры.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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