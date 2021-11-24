В Мурманской области стартовал научный форум «Шаг в будущее»

Мурманская область в этом году вновь является площадкой для проведения окружного этапа Молодежного научного форума «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе России.

Научный форум продлится с 22 по 27 ноября. Организаторы мероприятий – ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Форум проводится по инициативе Российского молодёжного политехнического общества. В этом году он проходит в рамках Федерального проекта-победителя Конкурса грантов Президента РФ «30 лет программе «Шаг в будущее»: развитие научно-технологического и социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой среды».

Участниками мероприятий в этом году станут более 350 обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций дополнительного образования, подведомственных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования не только Мурманской области и всего Северо-запада.

Традиционно соревнования пройдут по направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, социально-гуманитарные и экономические науки.

Наряду с проектами, актуальными для любого региона, участники представили исследовательские работы, содержащие региональный компонент: – океанологию, рыболовство, арктические исследования.

Четвертый год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники, кроме традиционных личных наград (дипломов победителей и призеров, звания победителей в профессиональных номинациях Форума и большого и малого научных кубков в командных состязаниях), борются за право представлять свой регион на мероприятиях всероссийского форума научной молодежи, в том числе, на Международном дистант-форуме научной молодежи «Шаг в будущее».

График работы секций доступен по ссылке: https://talented51.ru/festivali-forumy-turniry/shag-v-budushhee/dokumenty/.

Онлайн-церемонию открытия форума можно увидеть на официальном канале центра «Лапландия» в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KZuINArOH6k.