В Мурманской области стартовал новый конкурс рибейтов для кинокомпаний

Министерство культуры Мурманской области объявило о начале новой заявочной кампании конкурса на предоставление рибейтов.

Рибейты – субсидии на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. На них могут претендовать компании, производящие национальные фильмы на территории Мурманской области. Заявки принимают от кинематографических организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей региона, оказывающих услуги кинопроизводителям. Конкурс проводится в этом году уже в третий раз.

Общий объём финансовых средств, направляемых на предоставление рибейтов в рамках третьего конкурса, составляет 1,2 миллиона рублей. Максимальный размер субсидии может составить 30% от затрат кинокомпании на съемки на территории Мурманской области. Субсидия поможет компенсировать затраты на производство игровых, документальных и анимационных фильмов, а съемки на территории региона должны быть произведены до 31 декабря 2020 года.

Победителями предыдущего конкурса стали три кинокомпании: «Студия Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триафильм» и их картина «Кольская сверхглубокая» и «Карго», снимающая в Кировске сериал «Молоко». Общие затраты компаний на производство фильмов на территории Мурманской области превысили 14 млн, поддержка в рамках программы рибейтов составила 3,7 млн рублей

Как сообщает региональное Министерство культуры, заявки на нынешний конкурс принимают со 2 ноября по 2 декабря в региональном Минкульте по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 1-й этаж, кабинет 101.

Требования к оформлению заявок и критерии отбора получателей субсидий, порядок оценки заявок и определения победителей конкурса размещены на сайте ведомства в соответствующем разделе.

Контактное лицо – консультант министерства культуры Ольга Анисимова, (8152) 48-65-95.