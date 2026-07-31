В Мурманской области стартовал новый проект «Дело на Севере»

Это подкаст о людях, которые развивают своё дело в родном регионе.

Герои выпусков расскажут, с чего начинали, какие решения стали для них ключевыми, с какими трудностями пришлось столкнуться и какую поддержку получили на старте. Все выпуски подкаста будут публиковаться в группе центра «Мой бизнес» Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Героиня первого выпуска - Ксения Ризниченко, основатель креативного пространства «Грани».

Площадка открылась осенью 2025 года при поддержке регионального гранта «Губернаторский старт». Пространство легко трансформируется под проведение фотосессий, лекций, выставок, оснащено профессиональным световым, звуковым, музейным и мультимедийным оборудованием. Главная цель проекта – поддержка локальных творческих инициатив и создание доступной инфраструктуры для творчества и бизнеса.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, Центр «Мой бизнес» Мурманской области – это единое пространство поддержки предпринимателей и тех, кто только планирует открыть своё дело. Подробнее о мерах поддержки предпринимательства — на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571931/#&gid=1&pid=2