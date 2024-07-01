В Мурманской области стартовал новый сбор инициатив северян по губернаторской программе «На Севере – твой проект»

Конкурсный отбор инициатив граждан по программе «На Севере – твой проект», который стартовал сегодня, продлится до 30 июля. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я призываю всех активно принимать участие в программе «На Севере – твой проект». Это финансовый инструмент, который поможет изменить облик дворовых территорий в населённых пунктах Мурманской области».

Также глава региона подчеркнул, что за четыре года в рамках инициативного бюджетирования уже реализован 231 проект. В текущем году планируется реализовать ещё 151 проект-победитель, среди которых установка 30 детских и 16 спортивных площадок.

«В минувшие выходные я проводил экскурсию для школьников и получил позитивную обратную связь по скейт-площадке, установленной в Долине Уюта. Важно, что при помощи такого механизма, как программа «На Севере – твой проект», каждый подросток, достигший возраста 16 лет, может объединиться с друзьями и выдвинуть на голосование свою инициативу», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о том, по каким направлениям можно подать инициативу, а также об этапах реализации программы и критериях отбора рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как уточняет Министерство информационной политики Мурманской области, подать своё предложение можно в составе инициативной группы (не менее 10 человек) на портале «Наш Север» по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru